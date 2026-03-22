Gündem Netanyahu'nun zor gecesi: Her cephede sarsılıyoruz!
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
İşgal rejiminin sözde başbakanı Binyamin Netanyahu, direniş güçlerinin ve İran'ın füzeli misillemeleri sonrası köşeye sıkıştı. Gece boyu süren bombardımanların ardından açıklama yapan Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" diyerek yaşadıkları paniği itiraf etti.

Arad kentinde ağır hasar

Sanal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Netanyahu, füzelerin hedefi olan Arad kentinin belediye başkanı Yair Maayan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Direnişin kararlı operasyonları karşısında büyük bir sarsıntı yaşayan işgal rejimi lideri, bölgeye acil yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Korku ve panik had safhada

Saldırıların şiddeti karşısında halkına seslenen Netanyahu, herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırdı. İşgal altındaki topraklarda siren sesleri dinmezken, Netanyahu’nun "zor bir akşam" nitelemesi, savunma hatlarındaki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Tehdit diline sığındı

Yaşadığı ağır hezimeti örtbas etmeye çalışan Netanyahu, her cephede saldırmaya devam edeceklerini iddia ederek tehditler savurdu. Ancak sahadan gelen bilgiler, işgal ordusunun stratejik noktalarında büyük tahribat oluştuğunu ve paniğin tüm işgal birimlerine yayıldığını gösteriyor.

Netanyahu'dan İran için kara harekatı sinyali: "Hava saldırısı yetmez!"
Netanyahu İsrail'e ayrı dünyaya ayrı konuştu!
Netanyahu destekçisiydi! Aktör Chuck Norris öldü
Faşist Ben Gvir’e büyük şok! İsrailli kadın yüzüne haykırdı ‘Burada yerin yok’ Netanyahu ve kabinesine öfke büyüyor
Osman Genç

Aşağılık domuzlar iblisin çocukları siyonlar.Gazze'de yatıklarınızın cezasını çekmeden bu bolgeden ve dünyadan ayrılmayacaksınız.Allah'ın adelet sıfatı intikam sıfatı sizi kuşatıyor.Kaçamayacaksınız, gebereceksiniz.Amerika da cezasını bulacak.Bu da hiç bir şüphe yok.

Okur

Acem oyunu diye bir şey vardır İran'ı hafife aldılar bunlar İran balistik füze deniyor sanki çin füzeleri mi deniyor olabilir
