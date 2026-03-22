Netanyahu'nun zor gecesi: Her cephede sarsılıyoruz!

Arad kentinde ağır hasar

Sanal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Netanyahu, füzelerin hedefi olan Arad kentinin belediye başkanı Yair Maayan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Direnişin kararlı operasyonları karşısında büyük bir sarsıntı yaşayan işgal rejimi lideri, bölgeye acil yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Korku ve panik had safhada

Saldırıların şiddeti karşısında halkına seslenen Netanyahu, herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırdı. İşgal altındaki topraklarda siren sesleri dinmezken, Netanyahu’nun "zor bir akşam" nitelemesi, savunma hatlarındaki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Tehdit diline sığındı

Yaşadığı ağır hezimeti örtbas etmeye çalışan Netanyahu, her cephede saldırmaya devam edeceklerini iddia ederek tehditler savurdu. Ancak sahadan gelen bilgiler, işgal ordusunun stratejik noktalarında büyük tahribat oluştuğunu ve paniğin tüm işgal birimlerine yayıldığını gösteriyor.