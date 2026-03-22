Kararmış dolguları kar beyazı yapan işte o müthiş ikili… Çamaşır suyunu çöpe attıran formül!

Sirke ve karbonat etkileşime girdiğinde köpürmeye başlayacaktır; bu kimyasal reaksiyon, derzlerin derinliklerine işleyen kirleri yüzeye çıkarır. Hafifçe Fırçalama ve Durulama: Köpürme durduktan sonra eski bir diş fırçasıyla hafifçe ovalayın. Son olarak bölgeyi temiz suyla durulayın ve kurulayın. Uzmanlar, bu yöntemin sadece beş dakika gibi kısa bir sürede gerçek rengin geri gelmesini sağladığını ve dokulu fayanslarda bile mükemmel sonuç verdiğini belirtiyor. Eğer ovalamakla hiç uğraşmak istemiyorsanız, karışımı biraz daha uzun süre bekletip sadece bir bezle silmenin de benzer bir etki oluşturacağını vurguluyorlar.