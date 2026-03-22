İsrail tankları Hizbullah’ın hedefi oldu! Sınır hattında sıcak temas

İsrail'in kuzey sınır hattında devriye gezen bir araç, Hizbullah güçleri tarafından fırlatılan tanksavar füzesinin hedefi oldu. Doğrudan isabet alan araç kısa sürede alev alırken, saldırı anına ait görüntüler bölgedeki çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Can kaybı ve ağır tahribat

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, füzenin isabet ettiği araç içerisinde bulunan bir asker hayatını kaybetti. Patlamanın şiddetiyle çevredeki askeri unsurların ve altyapının da zarar gördüğü bildirilirken, saldırının gerçekleştiği nokta güvenlik çemberine alındı.

"Saldırılara karşı kararlı yanıt"

Bölgedeki gruplar, bu operasyonların Gazze, Lübnan ve son olarak İran'a yönelik gerçekleştirilen kapsamlı saldırılara bir yanıt olduğunu vurguluyor. Dün geceden bu yana devam eden eylemlerin, askeri operasyonlara karşı bir "caydırıcılık hamlesi" olduğu ifade ediliyor.