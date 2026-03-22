İstanbul bayram sabahı kartpostala döndü
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve boğazda etkileyici görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da sabahın ilk saatleriyle birlikte etkisini gösteren sis, kentin simge noktalarını adeta görünmez bir örtüyle kapladı.
Yapılan son hava durumu değerlendirmelerinin ardından bugün İstanbul genelinde sabah erken saatlerden itibaren sis etkili oldu. Oluşan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve boğazda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köprü ve çevresindeki sis manzarası, dron kamerası ile kaydedildi.