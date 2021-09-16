Patronun Cem Uzan'a niye 'gık'ın çıkmadı? Uğur Dündar'dan 'ikiyüzlü' tepki

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Laikçi Kemalistlerin 'namaz kılan öğrenci avcısı' Uğur Dündar, paralı maç yayınlayan platformlara tepki gösterdi. Firari hortumcu Cem Uzan'ın elemanı olarak çalıştığı dönemde, patronunun paralı maçları yayınladığı Teleon'a 'gık'ını çıkaramayan Uğur Dündar'ın bu durumu 'ikiyüzlülük' olarak değerlendirildi.

Sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide şu ifadelerde bulundu:

"Mevcut paralı plâtformlar yetmiyormuş gibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını seyredebilmek için yeni kurulan şifreli kanala üye olmak gerekiyor. Ekonomide buhranın yaşandığı bir dönemde bu uygulama, taraftarı yolunacak kaz olarak görmektir ve ayıptır!.."

Yıllarca çalıştığın patronunun Teleon kanalına neden ses çıkarmadın?

Yıllarca hizmetinde bulunduğu patronu Cem Uzan'ın paralı kanalına ses çıkaramamıştı.

22 Temmuz 1999'da Uzan Grubu, Teleon platformu ile Süper Lig maçlarının yayın hakkını almış ve maçları şifreli yayınlamıştı. Para karşılığı maçları izlettirilen kanalda, gece saatlerinde ahlaksız erotik yayınlar yapılıyordu.

Uğur Dündar'ın son tepkisi "ikiyüzlülük" olarak değerlendirildi.