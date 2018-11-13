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Patrik Bartholomeos'tan Alexis Çipras'a tepki

Yunanistan'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran mutabakat üzerinde anlaşma sağlandı.

13 Kasım 2018 Salı 08:56
Patrik Bartholomeos'tan Alexis Çipras'a tepki

Yunanistan'da kilise ile hükümetin kendisinden habersiz laik bir anayasa için mutabakata varmasına, Fener Rum Patriği Bartholomeos sert tepki gösterdi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile kilise, 10 bin din adamının memur statüsünden çıkarılmasını da içeren, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla ilgili bir mutabakata vardı. Ancak, Yunanistan'da birçok kilisenin bağlı olduğu İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne mutabakattan sonra bilgi verilmesi Atina ile ipleri gerdi.

"PUTİN'DEN YILMADIM"

Patrik Bartholomeos'un bilgi vermesi için İstanbul'a gönderilen Yunan Bakan Gavroğlu'na tepkisi çok sert oldu.

Patrik, "Sen de İstanbullusun. Önceden bilgi vermeliydin" dediği Yunan Bakan'a, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bana saygı gösteriyor. Rusya'nın Putin'in saldrılarından yılmadım. Çipras beni hor göremez" diye çıkıştı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:56
  1. İstanbul
  2. Patrik Bartholomeos
  3. yunanistan
  4. fener rum patrikhanesi

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