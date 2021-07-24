Patrick van Aanholt kimdir? Patrick van Aanholt kaç yaşında?

Galatasaray Kulübü, Cicaldau, Boey ve Van Aanholt’un transferi için resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Tam adı Patrick John Miguel van Aanholt olan Hollandalı futbolcu 29 Ağustos 1990'da dünyaya geldi. 2003 yılında Den Bosch'da altyapı kariyerine başlayan Patrick van Aanholt 2005'de PSV altyapısına transfer oldu. 2007 senesinde Patrick van Aanholt 300 bin EURO bonservis bedeliyle Chelsea altyapısına imza attı.

2009'da A takıma yükselen Patrick van Aanholt; Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse’de kiralık olarak top koşturdu. Sol bek mevkinde görev alan Patrick van Aanholt 2014'te Sunderland'e imza attı. Bunderland formasıyla 95 maça çıkan Patrick van Aanholt 9 gol atıp 9 asit yaptı.

Patrick van Aanholt 30 Ocak 2017'de Crystal Palace'a 10.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Patrick van Aanholt takımıyla çıktığı 134 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı.