Patpatla kamyonet çarpıştı... 1 yaralı Fatsa'da patpat ile kamyonetin çarpışması sonucu, patpatın sürücüsü yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Kumru karayolunda meydana gelen kazada, Cemal A. idaresindeki patpat seyir halindeyken karşı yönden gelen Aydın İ. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada, patpatta bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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