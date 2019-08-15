Patoza ayağı sıkıştı! Ekipler harekete geçti Sivas’ta, ayağı patoza sıkışan bir çiftçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta patoza ayağı sıkışan çiftçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkeze bağlı Kızılcaköy'de oturan 69 yaşındaki çiftçi Abuzer Tüten, alt eleğini değiştirmeye çalıştığı patoza ayağını sıkıştırdı. Tüten'in yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri köye geldi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Tüten'i kurtardı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Tüten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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