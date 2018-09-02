Patnos’ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Patnos ilçesindeki düğün konvoyunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.02 Eylül 2018 Pazar 17:14
İpekyolu mevkiinde seyreden düğün konvoyunda yer alan Murat Laçin idaresindeki 72 AZ 647 plakalı otomobile, ters yönden gelen sürücüsünün kimliği belirsiz 53 EK 564 plakalı araç çarptı. Bu kazanın ardından savrulan araç, park halindeki 04 P 5172 plakalı otomobile çarparak durdu.
Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
YORUM YAZ