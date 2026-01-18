  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Patnos'ta kar esareti: Ulaşım durma noktasına geldi
Patnos'ta kar esareti: Ulaşım durma noktasına geldi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden yağışla birlikte ilçe merkezi ve köyler tamamen beyaza bürünürken, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Yağışın başlamasıyla birlikte Patnos Belediyesi ekipleri ilçe merkezindeki ana arterleri açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Kırsal kesimlerde ve Süphan Dağı eteklerindeki köylerde kapanan yollar için ise İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle aralıksız bir çalışma yürütüyor.

Sürücülere "Zincirsiz çıkmayın" uyarısı

Hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte yollarda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer, don riskine karşı vatandaşları uyarırken, özellikle yüksek kesimlere gidecek sürücülerin araçlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurması gerektiğini hatırlattı.

Karın tadını çocuklar çıkardı

Tüm olumsuzluklara rağmen kar yağışı ilçede kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanan çocuklar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden sokaklarda karın tadını çıkardı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ekonomi

