Patlıcan yemeği nasıl yapılır? Kolay patlıcan yemeği
Bugün ne pişirsem? Hafif ve lezzetli bir yemek tarifi arıyorsanız; patlıcan yemeği hazırlayabilirsiniz. Peki, patlıcan yemeği nasıl yapılıyor? Tam ölçülü patlıcan yemeği | Denenmiş patlıcan yemeği
Kolay yemek tarifleri | Akşam yemeği için leziz ve kolay bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, kolay patlıcan yemeği tarifi…
Patlıcan yemeği tarifi
Malzemeler:
- 4 adet patlıcan
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 3 adet domates
- 1,2 çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Patlıcan yemeği nasıl yapılır?
Patlıcanları alacalı soyup küp küp kesin. Ardından patlıcanları 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin.
Soğanı küçük küçük doğrayın. Biberleri halka halka kesin.
Zeytinyağını tencereye alın ve soğanı soteleyin.
Soğanlar pembeleşince biberleri ekleyip 4-5 dakika daha kavurun.
Domatesleri de ilave edin.
Patlıcanları da süzüp ekleyin.
Baharat ve 1 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.
Tencerenin kapağını kapatın ocağın altını kısın.
Patlıcanlar yumuşayınca ocağı kapatın.
Servis aşamasında yemeği maydanoz ya da dereotu ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.