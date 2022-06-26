Patlıcan kızartması nasıl yağ çekmez? 5 pratik yöntem
Bu sebzelerin arasında patatesten sonra en çok kızartılanların başında patlıcan geliyor. Patlıcan da yapısı gereği çok fazla yağ çeken bir sebze. Özellikle karnıyarık, musakka gibi tariflerin baş tacı olan patlıcanın yağ çekip çekmemiş olması yemeğin lezzetini de etkiliyor. Peki ama nedir bu patlıcanın yağ çekmemesinin ardında yatan sır? Gelin, patlıcan kızartması yaparken daha az yağ çekmesi için alabileceğiniz önlemlere birlikte bakalım…
Öncelikle patlıcanlarınızı güzelce yıkayarak işe başlayın. Patlıcanı alacalı soyarak kızartmak hem lezzet açısından önemli hem de patlıcanın kızartma süresini kısaltıyor.
1.Yöntem
Patlıcanın kabuklarını soyup, 5-10 dk tuzlu suda bekletin, ardından kağıt havlu ile kurulayın. Dilimleyip, kızartabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde patlıcan hem yağ çekmez hem de acılığı gider. Servis yaparken patlıcanı havlu kağıt olan bir tabağa koymanız da yağın giderilmesine yardımcı olacaktır.
2.Yöntem
Kızartma yapacağınız yağa biraz sirke damlatmanız patlıcanın yağı emmesini engelleyecektir.
3.Yöntem
Patlıcanları yıkayıp, kabuklarını soyun, dilimleyin, düz bir zemine kağıt havlu koyun, patlıcanları üzerine dizin, patlıcanların üzerine tuz serpin ve kağıt havlu ile örtün, üzerine hafif bir ağırlık koyun, mesela bir su bardağını koyabilirsiniz. Bu şekilde 1-2 saat kalsın, patlıcanlarınız hiç yağ çekmeyecektir.
4.Yöntem
Teflon tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ koyun, patlıcanlarınızı buna bulayın, tencerenin kapağını kapatıp, evire çevire patlıcanları pişirin, aynı közleme tadı olacaktır.
5.Yöntem
Patlıcanları kızartıktan sonra ılık suya sokup hemen çıkarıp, süzgece alıp bekletin, patlıcanlarınız hafif bir kıvama gelecektir.