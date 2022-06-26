Patlıcan kızartması nasıl yağ çekmez? 5 pratik yöntem

Öncelikle patlıcanlarınızı güzelce yıkayarak işe başlayın. Patlıcanı alacalı soyarak kızartmak hem lezzet açısından önemli hem de patlıcanın kızartma süresini kısaltıyor.

1.Yöntem

Patlıcanın kabuklarını soyup, 5-10 dk tuzlu suda bekletin, ardından kağıt havlu ile kurulayın. Dilimleyip, kızartabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde patlıcan hem yağ çekmez hem de acılığı gider. Servis yaparken patlıcanı havlu kağıt olan bir tabağa koymanız da yağın giderilmesine yardımcı olacaktır.

2.Yöntem

Kızartma yapacağınız yağa biraz sirke damlatmanız patlıcanın yağı emmesini engelleyecektir.

3.Yöntem

Patlıcanları yıkayıp, kabuklarını soyun, dilimleyin, düz bir zemine kağıt havlu koyun, patlıcanları üzerine dizin, patlıcanların üzerine tuz serpin ve kağıt havlu ile örtün, üzerine hafif bir ağırlık koyun, mesela bir su bardağını koyabilirsiniz. Bu şekilde 1-2 saat kalsın, patlıcanlarınız hiç yağ çekmeyecektir.

4.Yöntem

Teflon tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ koyun, patlıcanlarınızı buna bulayın, tencerenin kapağını kapatıp, evire çevire patlıcanları pişirin, aynı közleme tadı olacaktır.

5.Yöntem

Patlıcanları kızartıktan sonra ılık suya sokup hemen çıkarıp, süzgece alıp bekletin, patlıcanlarınız hafif bir kıvama gelecektir.