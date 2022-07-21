Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi ve patlıcan kebabı püf noktaları

PATLICAN KEBABININ PÜF NOKTALARI

Fırında patlıcan kebabı için ilk yapılması gereken patlıcanları terletmek, böylece patlıcanlar yumuşar. Kuzu eti, kuyruk yağı ve çok az karabiber birlikte zırhlanır. Patlıcan kebabını pişirmek için tepsiye dizilişi de önemlidir. Arada boşluk olmamalı ve tabana değmemelidir.

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ

4 adet orta boy patlıcan

Köfte için:

500 gr orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet yumurta

Maydanoz

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Kimyon

Tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

1 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı salça

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Sivri biber

Domates

PATLICAN KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

yapılışı:

Patlıcanları dilimleyip, tuzlu suda yarım saat bekletelim. Bu aşamada yoğurma kabına kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, maydanoz, galeta unu ve baharatları alarak güzelce yoğuralım. Malzemeler birbiri ile özleştikten sonra harcımızdan parçalar koparalım ve şekil verelim. Hazırladığımız köftelerimizin üzerini streç ile örterek 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Köftelerimiz dinlenirken bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için tavaya sıvı yağı alalım, üzerine doğradığımız sarımsağı ekleyerek kavuralım.

Üzerine rendelenmiş domates, salça, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştıralım. Sıcak suyu da ekleyelim, 5 dakika kadar pişirdikten sonra altını kapatalım. Dinlenen köfteleri ve suyunu süzüp bol su ile yıkadığınız patlıcanları şişe bir patlıcan bir köfte yan yana olacak şekilde sıralayalım. Dilerseniz şiş kullanmadan tepsiye de dizebilirsiniz. Hazırladığımız çöp şişleri fırın kabına alalım. Domates ve biberleri koyarak üzerine salçalı sosu gezdirelim ve üzerini fırın torbası ile kapatalım. Suyu tepsinin büyüklüğüne göre değişir ama yeterli gelmezse bir miktar daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim. 30-35 dk sonra kontrol edin patlıcan ve köfteler yumuşamış ise fırın torbasını alıp üzerleri kızarana kadar daha pişirin. Patlıcan kebabımız servise hazır.

Patlıcan kebabı kızartılarak yapılır mı?

Merhabalar Sevgili Dostlar, Bu yemeği patlıcanları kızartmadan da yapabilirsiniz.

Patlıcan kebabına salçalı su konur mu?

Üzerine rendelenmiş domates, salça, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştıralım. Sıcak suyu da ekleyelim, 5 dakika kadar pişirdikten sonra altını kapatalım.

Patlıcan kebabı sosu nasıl yapılır?

Sosu için; Soğanı ince doğrayıp yağda kavuralım. Hafif kavurduktan sonra doğranmış sarımsak ve sivri biberimizi ekleyelim. 2-3 dakika kavurup, kabuksuz doğranmış domatesi ve tereyağını ekleyelim. 2-3 dakika pişirdikten sonra baharatları ekleyelim ve altını kapatalım. Bir tepsi yada borcam içine sosu dökelim.

Fırında etli patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Soğan, sarımsak ve biberleri doğrayıp etlerin üzerine ekliyoruz. Bir tane domatesi yemeklik doğrayıp sotemizin üzerine ekleyip karıştırıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Kızarttığımız patlıcanların yarısını fırın tepsisine yayıyoruz ve üzerine hazırladığımız etli karışımı yayıyoruz. Onun üzerine kalan patlıcanı ekliyoruzolduğu gibi taş fırınlarda pişmediği için lezzet yönünden eksik kalacaktır. Tavsiyem kızartmanız.