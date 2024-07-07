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Teknoloji Patent alındı! Google Haritalar'a yeni özellik geliyor
Teknoloji

Patent alındı! Google Haritalar'a yeni özellik geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-07 18:47:00 -
Patent alındı! Google Haritalar'a yeni özellik geliyor

Google, Haritalar için grup navigasyon teknolojisine yönelik patent alındı.

Google'dan kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni bir yenilik geliyor. Aynı yere gidecek olanların ortak kullanabileceği navigasyon uygulaması için patent başvurusu yapıldı.

Teknoloji devinin "Bir Cihaza Başka Bir Cihaz Görünümünde Navigasyon Sağlama" gibi oldukça uzun bir isim verdiği özellik ile birlikte farklı yerlerden yola çıkan ve aynı yere giden kişiler birlikte yola çıkabilecekler.

İlk sürücü diğer kişileri aynı hoktaya davet edecek

Yeni navigasyon özelliği ile birlikte ilk sürücü, gideceği noktayı belirledikten sonra diğer kişileri de o noktaya davet edecek. Öte yandan bu kullanıcıların Google üyesi olması gerekiyor. Gruptaki her bir üye aynı varış noktası için kişiselleştirilmiş olan yönlendirmeler verilecek. Ayrıca tahmini varış süreleri de her bir kullanıcı tarafından görülebilecek.

İlk araç takip edenlere bilgi aktarabilecek

Yeni özellikle birlikte Google, bir araçtan aldığı trafik koşullarını kullanarak diğer araçları trafik sıkışıklıkları, kazalar ya da benzer durumlarda büyük bir gecikmeden kurtarmak için alternatif bir rota oluşturacak. Ayrıca ilk araç diğerlerine nereye park edebilecekleri gibi konularda da bilgi verebilecek.

Hız tavsiyelerinde bulunacak

Google ayrıca herkesin aynı anda varış noktasına ulaşabilmeleri için hız tavsiyelerinde bulunacak. Ayrıca grup üyeleri yolculuk esnasında birbirleri ile iletişim kurabilecekler. Google'ın bu özelliği Haritalar özelliğine dahil edip etmeyeceği henüz kesin olmasa da kullanıcılar için bu türden bir uygulama dikkat çekebilir.
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Kaynak: Webtekno

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