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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır’da, hareket halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:39
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır’da, hareket halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.


Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Yanık Köşk semtinde yaşandı. Bir grup patenli genç, hareket halindeki otomobilin arkasına tutunarak cadde ortasında ilerledi. Patenli gençleri fark etmeyen otomobil sürücüsü birkaç kilometre ilerlerken, kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen gençleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Çevredeki bir vatandaş ise gençlerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:39
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