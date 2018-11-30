0553 313 94 23

Patateste yeni kriz! Fiyatı yükseldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, artan yağışlar sonrası tarlaların çamur deryasına dönmesi üreticilerin işini zorlaştırdı. Patates üreticilerinin 'güz hasadı' yapamaması fiyatlara yansıdı.

30 Kasım 2018 Cuma 16:00
Patateste yeni kriz! Fiyatı yükseldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, son zamanlarda yağan yağmurların tarlaları çamur deryasına çevirmesi, patates üreticilerinin 'güz hasadı' yapmalarını zorlaştırdı.

Türkiye'nin patates ihtiyacını karşılayan en önemli merkezlerden Ödemiş'te, yılın ikinci hasadında son yağmurlar nedeniyle sıkıntı yaşanmaya başladı. Güz mahsulü olarak adlandırılan, ağustos ayında ekilip kasımda hasat edilen ikinci üründe verim bu yıl zaten düşükken, bir de tam patateslerin toplanacağı dönemde yağan yağmurların tarlaları suyla doldurması üreticileri zor durumda bıraktı.

Çamur nedeniyle tarlalarına girmekte zorlanan köylüler, 3-4 aylık emeklerinin boşa gitmesi ile karşı karşıya kaldı. Bazı üreticiler, patateslerin tarlada kalmaması için yağmura rağmen çalışmalarını sürdürdü. Üreticinin çamur nedeniyle tarlasına girememesi nedeniyle piyasada patatesin azalması ve hasat maliyetinin artması fiyatlara da yansıdı. Patates fiyatları toprak altında kalitesine göre 15 ila 25 kuruş arasında artış gösterdi.

"Çamur olduğu için tarlalara girilemiyor"

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, "Ödemiş ve yöresinde ovada patateste yaz ve güz olmak üzere yılda iki mahsul alınmakta. Ödemiş'te ilk patates hasadı mayıs ayında başlar, 15 Temmuz'a kadar sürer. Temmuz ayının 15'inden sonra da bizim yaylalarımızda patates yetiştirmeye devam edilir. İkinci ürün dediğimiz kışlık patateste ise hasat kasım ayında başlar, ocak ayına kadar devam eder" dedi.

Ödemiş Hali esnaflından Eyüp Gürçay ise şu an üreticiden patatesi kalitesine göre kilosunu 1.5 ila 1.8 liraya satın aldıklarını belirtip, "Bunun üzerine 200 kuruş işçilik koyuyoruz. Böylece bize kalitesine göre kilosu 1,7 ile 2 lira maliyeti oluyor. Halde toptan olarak bu patatesi kilosu 2,1 ile 2,2 liradan satıyoruz. Pazarcılar ise kalitesine göre 3 kilosu 10 veya 4 kilosunu 10 liradan satıyor. Fiyatlar biraz daha aşağıda olabilir ama yağmurda üreticiler çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Çamur olduğu için tarlalara girilemiyor. Bu da maliyetleri ister istemez biraz da olsa artırıyor. Güz patatesi yeni söküldüğü için fazla durmaz, en fazla bir ay dayanır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:00
  1. İzmir
  2. patates
  3. fiyat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yürüyün, yürümekle yollar aşınmaz!
    1. Yürüyün, yürümekle yollar aşınmaz!
    2. IP TV'ler takibe alındı! Ceza geliyor
    3. Çiğ yumurta akı enfeksiyon yapıyor
    4. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye..
    5. MHP'li Kılıç: AK Parti'den daha fazla...
    6. Kendinizi test edin!
    7. Hafızlık yapan görme engelli Ahmet'in..
    8. Şarapçılar uyardı! Et ve Süt Kurumu..
    9. Abdest almakta zorlanan engelliye..
    10. Tarçın şeker hastalığına iyi geliyor
    11. Bıçak altına yatmadan önce bilin..
    12. AB'den Rusya'ya yaptırımları uzatma..
    13. "AB'nin Rusya'ya yaptırımları..
    14. TFF Tahkim Kurulu, Rıza Ali Naibi'nin..
    15. Patateste yeni kriz! Fiyatı yükseldi
    16. "Fenerbahçe maçında değişik duygular..
    17. "Sarı yelekliler"in protestosu..
    18. Hindistan'da sahte içkiden 12 ölüm
    19. MEB, yönetmen Ahmet Uluçay'ı unutmadı
    20. Çapulcu yanlısı BM ikiyüzlü davranıyor
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'