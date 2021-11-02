Patatesli kabaklı mücver (Ökce,Öcce) tarifi, nasıl yapılır?

Kabak mücverine rakip olabilecek bir şey varsa o da patates mücveridir. İşte patates ve kaşarın nefis buluşması, patates mücveri tarifi...

Malzemeler

2 adet orta boy kabak

1 adet orta boy patates

1 adet büyük boy yumurta

3-4 yemek kaşığı un

3 sap taze soğan

1 küçük demet dereotu

Tuz, karabiber

Kızartma için sıvı yağ

Yapılışı

Kabakların ve patatesin, kabuklarını soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz malzemeleri avucunuzun içinde sıkarak suyunu alın. Taze soğanı ve dereotunu da doğrayarak kaba alın. Yumurtayı, tuzunu karabiberini ekleyip karıştırın. Tüm malzemeler karıştıktan sonra unu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tavada kızdırdığınız bol yağa kaşık yardımıyla mücverden 1 er kaşık koyun ve önlü arkalı pişirin. Kızaran mücverlerinizi fazla yağını çekmesi için havlu kağıt serili tabağa alın. Ilık ya da soğuk servis yapın.