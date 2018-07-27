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Patatesin çürümemesi için ne yapılmalıdır?

Türk Mutfağında yaklaşık elli çeşit yemek yapılabilen efsanevi bir sebzedir patates. En hamarat ev hanımlarının ve en ünlü şeflerin vazgeçilmezi patatesin hangi koşullarda nasıl saklanacağını bilmek önemidir.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:54
Patatesin çürümemesi için ne yapılmalıdır?

Her sebze ve meyve gibi patatesleri de ihtiyacımıza göre almalıyız. Aldığımız patatesleri ise 1,5 – 2 hafta içerisinde tüketmeliyiz. Patatesleri ihtiyacımız kadar aldıktan sonra saklama koşullarına dikkat edilmelidir.

Örneğin patatesler genel yapısı itibari ile serin ve ışık almayan yerlerde muhafaza edilmelidir. Patatesler ışığa maruz kaldığında solanin denen zehirli bir madde oluştururlar. Bu zehirli maddenin patatesle çok fazla miktarda alınması insan vücudunda zehirlenmeye yol açar.

Patatesin yeşillenmeye başlaması ise bu durumun başladığını gösterir. Isının artması ise patatesin yapısını bozarak filizlenmesine yol açabilir. Bazı kişiler serin kavramını yanlış anlayıp patatesi buzdolabında saklamak isteyebilirler.

Eğer patatesi buzdolabında saklayacak olursanız patates tatlılaşır ve piştikten sonra ise kararma yapar. Bunun için buzdolabı patatesler için çok da uygun bir saklama yeri olmayacaktır.

Bazı evlerde ve lokantalarda patates çok tüketileceği için çok fazla miktarlarda alınması gerekiyorsa o zaman patates çuvalını tahta ve aralıklı bir zemin üzerine koymalı ve içerisine bir tane elma atmalısınız bu yöntem patateslerinize artı olarak 2 hafta daha katacaktır.

Bu yöntem evlerde çok bilinmese de profesyonel olarak çalışılan mutfaklarda çok yaygın olarak kullanılan bir saklama yöntemidir. Bir başka dikkat edilmesi gereken durum ise patateslerin nerede ve hangi ısıda saklandığı kadar ne ile birlikte saklandığıdır. Genellikle evlerimizde patatesi soğan ile aynı dolapta yan yana saklarız.

Fakat bu yanlıştır. Patates ve soğan sebzeleri çıkardıkları doğalgazlar ile birbirlerini etkilerler. Ve bu yüzdendir ki yan yana saklanan soğan ve patates zamanından daha önce çürümeye ve bozulmaya yol açar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 12:54
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