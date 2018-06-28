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Patates ücreti ile ilgili önemli gelişme

Ekonomi Bakanı Zeybekci, patates fiyatlarındaki artışa karşı Türkiye'nin Suriye'de operasyon yaptığı bölgeden ürün getirildiğini belirtti.

28 Haziran 2018 Perşembe 10:12
Patates ücreti ile ilgili önemli gelişme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates ve soğan fiyatlarındaki artışa karşılık ithalat yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken de konuya siyasi yaklaşmadıklarını, başta Başbakan olmak üzere bütün bakanlarla, Cumhurbaşkanının da onayıyla adım atma kararı aldıklarını ve vatandaşın mağduriyetiyle ilgili önlem almaktan asla çekinmediklerini söyledi.

Zeybekci, patateste fiyatların 7-8 liraya kadar çıktığı bir sürecin yaşandığını ve mağduriyetin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Üreticinin tarladaki ürünü 1,5 lira civarındayken markette bunun 7-8 lira olması aradaki tefecinin, spekülatörün işi. Bununla mücadeleyle ilgili iki yöntemimiz var. Bir bu spekülasyonla ilgili iç hukuk yöntemlerimizi ve sistemimizi çalıştırmak. İki çok daha hızlı ve kesin çalışan aradaki o marjı yok eden diğer alternatifi yani ithalat mekanizmasını çalıştırmak." diye konuştu.

İthalat konusunda muhalefetin tepkileriyle karşılaşacaklarını tahmin ettiklerini aktaran Zeybekci, muhalefetin konuyla ilgili popülist yaklaşımını sürdürdüğünü ifade etti.

PATATES FİYATI 2 LİRAYA İNDİ

Zeybekci, Türkiye'nin Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği bölgeden, patateste artan fiyatlara karşı toplam ihtiyacın yüzde 1'ine karşılık gelen yaklaşık 4 bin ton patates getirildiğini belirterek, "Bunun sonucu olarak da şu anda pazarda fiyatların 2 lira civarına geldiğini görüyoruz. Gittiğim halk pazarında patatesin fiyatı 2 lira civarında, istediğimiz noktaya geldi. İthalata sıcak bakmıyoruz ama içeride spekülatör ve tefecinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorlayarak, mağdur ederek atacağı adımlara karşı da kararlı bir şekilde duruşumuz olacaktır." dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 10:12
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