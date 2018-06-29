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Patates fiyatlarında düşüş devam edecek

Gıda Bakanı Fakıbaba, patates ve soğan fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendirdi.

29 Haziran 2018 Cuma 08:28
Patates fiyatlarında düşüş devam edecek

Fakıbaba, "Depolarda bu kadar patatesimiz varken, 50 kuruştan 6 liraya seçim öncesi nasıl çıktı ben de hayretler içerisindeyim. Bakanlar Kurulu'nda ilk yaptığımız işlerden birisi ihracat desteği verdik. Şu anda patatesin fiyatı düştü. 1 hafta sonra daha fazla düşecek. Yeterli patatesimiz var. Ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor. Biz de bunu regüle etmek amacıyla ithal ediyoruz" diye konuştu.
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Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:28
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  • selimselim7 sa önce
    nerde düştü bizmi görmüyokpatates 6 tl soğan 5 tl
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