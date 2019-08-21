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Patara’da yavru caretta carettalar denizle buluşturuldu

Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarında bulunan ünlü Patara kumsalında, yavru caretta caretta deniz kaplumbağaları denizle buluşturuldu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
Patara’da yavru caretta carettalar denizle buluşturuldu

Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarında bulunan ünlü Patara kumsalında, yavru caretta caretta deniz kaplumbağaları denizle buluşturuldu. Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yavruların yolculuğunda hazır bulundu.


Çevre Bakanlığınca Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Patara Paljı’nda yuvalarından çıkan 15 yavru caretta caretta deniz kaplumbağası denize kavuştu. Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yuvalarından çıkan yavruların zorlu yolculuğuna eşlik etti.



Carettaları koruma ve izleme


Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Patara kumsalının deniz kaplumbağaları için önemli yuvalanma alanlarından biri olduğunu hatırlatarak, burada deniz kaplumbağası korunması ve izlenmesi çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.


Nesli tükenmekte olan bu kaplumbağaların yuvalarını ve yumurtalarını koruma görevini bu yıl kendilerinin üstlendiğini ifade eden Prof. Dr. Eyüp Başkale, “Kumsalda özellikle yumurtlamaya gelmiş anaç deniz kaplumbağalarının güvenli şekilde yuva yapmaları, yaptıkları yuvaların tel ve yuva üstü kafeslerle koruma altına alınması, kuluçka süreleri boyunca günlük olarak korunması üzerine araştırmalar yapmaktayız. Ayrıca kumsalda yavru kaplumbağaların cinsiyetlerinin ve genetik varyasyonlarının belirlenmesi gibi çeşitli bilimsel araştırmalar da gerçekleştiriyoruz. Yumurtadan çıkan yavruların denize güvenli şekilde ulaşması için yaklaşık 10 gönüllü arkadaşımızla birlikte gece gündüz demeden araştırmalarımızı yapıyoruz” dedi.


Sevindiren haber


Prof. Dr. Başkale, sevindirici haberler olduğunu da aktararak, “Özellikle geçmiş yıllardaki rakamlara baktığımızda ortalama 150-200 civarında yuva olurken, şu ana kadar 284 yuva oldu. Dönem boyunca en yüksek yuva sayısına bu sene ulaştık. Bu sevindirici. Bunlar denize ulaştırılırken bizlere emanet olacak. Gönüllü olan, konuyla ilgilenen tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
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