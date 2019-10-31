Pastırma sıcakları (yazı) hangi tarihlerde? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? soruları arama motorunda araştırılıyor. Bugün İstanbul başta olmak üzere ülkenin kuzeyinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Bu düşüş de beraberinde pastırma sıcaklarını tekrar gündeme getirdi. Şimdi vatandaşlar, "Pastırma sıcakları ne zaman?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Pastırma sıcakları (yazı) hangi tarihlerde? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

Pastırma sıcakları (yazı) hangi tarihlerde?

Pastırma sıcakları bazı yıllar birden fazla yaşanabileceği gibi, hiç görülmediği zamanlarda olur. Pastırma sıcaklıkları genellikle ekim ayının sonundan kasım ayının ortalarına kadar devam eder. Bu dönemde gündüz saatleri güneşli ve ılık geçer. Geceleri serindir. Don olayları görülebilir.

Pastırma sıcaklarında havanın dikey hareketinin engellenmesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kalındığı için alçak kesimlerde yoğunlaşmakta olan duman ve toz vs. havanın puslu olmasına sebebiyet vermektedir.

Neden bu tarihlere pastırma sıcakları denilmiştir?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.