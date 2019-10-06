Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu. Sıcaklıkların düşeceği açıklamasının ardından vatandaşlar pastırma sıcakları ne zaman başlar, hangi ayda görülür sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Pastırma sıcakları hangi ayda görülür?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma sıcakları nasıl oluşur?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.