Paşinyan'dan tarihi itiraf! Ermenistan'da...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni esirlerin Azerbaycan’dan dönmesi sürecinin ülke içinde karışıklıklar olmaması halinde daha da hızlanacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Facebook’ta yaptığı açıklamada, ülke içinde karışıklıklar olmazsa savaş esirleri ile ilgili sorunun çözümünün daha da hızlanacağını ifade etti.

Şu an en önemli görevlerinin esir ve kayıplarla ilgili sorunun en kısa zamanda çözümü olduğunu vurgulayan Paşinyan, “Şimdi sorunu birlikte çözmeye odaklanmalıyız, birbirimizle savaşmaya değil” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ermenistan’ın başkenti Erivan’da binlerce kişi Azerbaycan’daki savaş esirlerinin dönmesi talebiyle bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Eylemin katılımcıları Rusya’nın Erivan Büyükelçiliği’ne savaş esirlerinin geri dönüşü, cenazelerin, kayıp askerlerin aranması ve takasında nüfuzunu gösterme talebinin yer aldığı bir mektup iletti.