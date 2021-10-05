Paşinyan'dan İran itirafı! İhaneti resmen açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran ve Ermenistan'ın iki müttefik ülke olduğunu belirterek, "İran'ın 1990'lı yıllarda verdiği desteğin Ermenistan tarafından asla unutulmayacağını" söyledi.

Paşinyan Litvanya Ermeni Topluluğu'nun toplantısında yaptığı konuşmada, "Ermenistan asla İran'a yönelik bir saldırıya veya komploya ortak olmayacaktır. İran ile ilişkilerimiz ve ittifakımız bizim için çok önemli. 1990'lı yıllarda çok zor durumdaydık ve İran bize yardım etti. Onların yardımı olmasaydı yenilebilirdik. Bu iyilikleri unutulamaz, İran'a minnettarız" dedi.

Azerbaycan'la savaşında İran'ın Ermenistan'a desteği

1990'lı yılların başında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan denize kıyısı olmayan Ermenistan'a ambargo uyguladığından Ermenistan'ın dünyaya açılan kapısı olarak sadece İran ve Gürcistan kalmıştı. Gürcistan'da da o dönem iç savaş yaşandığından Ermenistan İran yolunu kullanmaya mecbur kalmıştı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı yenmesi durumunda Türkiye ile birleşmesinden ve İran'daki Tebriz merkezli Güney Azerbaycan'ı da topraklarına katmayı hedeflemesinden endişe eden Tahran yönetimi, Azeri-Ermeni savaşında Ermenileri destekleyerek Azerbaycan'ın savaşı kaybetmesine yönelik planlar yapmıştı.

İran, Ermenistan'a ambargo tekliflerini reddetmişti

Savaş esnasında öncelikle Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a ambargo koyması teklifini reddeden İran daha sonra Ermenistan'a maddi yardımda bulunarak savaşı bu ülkenin kazanmasında kilit rol oynamıştı.

Geçen yıl gerçekleşen ve Ermenilerin yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından Zengezur (Syunik) üzerinden Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirine bağlanmasından, bu iki ülkenin İran'daki Azerileri etkilemesinden, Ermenistan'ın İran sınırını kaybetmesinden endişe eden İran yönetiminin Ermenistan ile ittifakını hada da güçlendirdiği gözlemleniyor.

İran'ın Azeri-Ermeni mücadelesinde Ermenileri desteklemesi sadece Türkiye ve Azerbaycan'da değil bazı Şii molla çevrelerinde de eleştiriliyor. Bazı İran rejimi muhalifi Şii mollalar Azerbaycan'ın çoğunluğu Şii olduğu için İran'ın Azerilere karşı Ermenilere desteğini Şiiliğe ihanet olarak görüyor.

Kaynak: Mepa News