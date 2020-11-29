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Dünya Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım
Dünya

Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında uğradıkları hezimete ilişkin bomba itiraflarda bulundu. Paşinyan, "Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadığı için anlaşma imzaladım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:36:00 -
Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Anlaşmaya göre; 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın kontrolüne geçerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaptığı açıklama ülkeyi karıştırdı.

"Asker sıkıntısı yaşadık"

Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kazandığı zafere ilişkin itiraflarda bulunan Paşinyan, halkın askere gitmek istemediğini, seferberlik emrine uymadığını bu nedenle asker sıkıntısı yaşandığını vurguladı. Gidenlerin de çatışmaya hazır olmadığını belirtti.

"Savaşacak gücümüz kalmadı"

Paşinyan konuşmasının devamında, "Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadığı için anlaşma imzaladım" dedi.

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