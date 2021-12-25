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Dünya Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Teklif geldi
Dünya

Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Teklif geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile normalleşmek için hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 13:58:00 -
Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Teklif geldi

Erivan'dan Bakü ile ilişkileri normalleştirme yönünde yeni bir açıklama geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan barış görüşmeleri için Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Örgütü Minsk grubundan yakın zamanda teklif geldiğini ve konuya sıcak baktıklarını dile getirdi.

İlişkileri normalleştirme açıklaması

Basın toplantısı düzenleyen Paşinyan'a, Azerbaycan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılmasına engel olup olmayacakları da soruldu.

Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın aleyhte bir tutum takınmayacağı ve yeni münakaşa konuları aramadıkları yanıtını verdi.

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