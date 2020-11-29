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Dünya Paşinyan hakkında çarpıcı iddia! Putin’e gidecek
Dünya

Paşinyan hakkında çarpıcı iddia! Putin’e gidecek

Karabağ’da Azerbaycan’a karşı büyük yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifa edeceği iddia edildi. Nikol, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:09:00 -
Paşinyan hakkında çarpıcı iddia! Putin’e gidecek

Azerbaycan karşısındaki yenilgisinin ardından Ermenistan’da ‘En büyük hain’ diye nitelendirilen ve toplum tarafından adeta aforoz edilen Başbakan Nikol Paşinyan’ın 4 Aralık’taki Rusya ziyaretinin ardından istifa edeceği iddia edildi.

Paşinyan’ın yönetimi Ermenistan’ın istihbarat eski şefi Artur Vanetsyan’a devredeceği de iddialar arasında.

‘Görüşmeler başladı’

Ermenistan’ın Past gazetesi, 44 günlük savaşının ardından Paşinyan’ın tekrar otorite sağlayamadığını belirterek, “Ermenistan’da yönetimin gizli devri görüşmeleri başladı” diye yazdı. Gazete şöyle dedi: “Paşinyan, iki gün önce parlamentoda hâlâ çoğunlukta olan partisi ‘Benim Adımım’ milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. Milletvekilleri, 10 Kasım anlaşmasından sonra sokağa çıkamaz hale geldiklerini belirterek parlamentonun Paşinyan’a uzun süre destek vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Paşinyan, önceki gün gizlice özel temsilci atayarak, onu muhalefet lideri ve Vatan Partisi lideri Artur Vanetsyan’a gönderdi. Paşinyan, temsilcisi vasıtasıyla muhalefet lideriyle Ermenistan’da kargaşaya meydan vermeden yönetimin yatay geçiş yapmasını görüşmeye başladı.

Önce Putin ile görüşecek

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın hafta sonu Rusya’ya özel ziyaret gerçekleştirerek, buradaki 2.5 milyona yakın Ermeni diasporasıyla görüşmeler yapacağı açıklandı. Başbakan Nikol Paşinyan ise 4 Aralık tarihine kadar Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapacak. Bu görüşmenin ardından, Paşinyan’ın görevinden istifa etmesi bekleniyor.

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