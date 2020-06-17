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Sağlık

Pasinler’de bir mahalle karantinaya alındı

Erzurum’un Pasinler Kaymakamlığı ilçeye bağlı Taşlıgüney mahallesinde korona virüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:47:12 -
Pasinler’de bir mahalle karantinaya alındı

Erzurum’un Pasinler Kaymakamlığı ilçeye bağlı Taşlıgüney mahallesinde korona virüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.


Pasinler Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, Taşlıgüney mahallesinde 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 günlük karantina sürecinin başladığını açıklandı.


Pasinler Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, "Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde vakaların görüldüğü Taşlıgüney mahallesinde 16 Haziran 2020 tarihi saat 23:59 itibariyle 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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