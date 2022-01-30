Pasifik GYO’dan bir hamle daha

Ödemenin ardından tapu devri aşamasına geçildi. Pasifik GYO, Eyüpsultan Belediyesi’nin Kemerburgaz Mahallesi’nde yer alan (244 Ada 1 Parsel) 35 bin 966 metrekarelik arsa için 657 milyon TL, (246 Ada 5 Parsel) 42 bin 597 metrekarelik arsa için de 1 milyar 117 milyon TL’yle en yüksek teklifleri vererek taksitli satış ihalelerini kazanmıştı. Firma, bu arsalarda Next Level Göktürk ve Next Level Country projelerini hayata geçireceğini açıklamıştı. Ankara’da ortaya koyduğu projeler ve büyük yatırımlarla anılan Pasifik Grubu’nun amiral gemisi Pasifik GYO, Mart 2021’de de Levent’te bulunan eski Jandarma Lojmanları arazisini Emlak Konut’tan hasılat paylaşımı modeliyle alarak İstanbul’a giriş yapmıştı.