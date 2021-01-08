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Sağlık Pasif içicilik 1,2 milyon ölüme sebep oluyor
Sağlık

Pasif içicilik 1,2 milyon ölüme sebep oluyor

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerde sigara içme oranının yüzde 31,4 olduğunu, Türkiye’nin sigara kullanımı yoğunluğu açısından dünyada 24. sırada yer aldığını, 2010-2019 yılları arasında 15 yaş üstünde sigara kullanımında artış yaşandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 15:59:00 -
Pasif içicilik 1,2 milyon ölüme sebep oluyor

Sigara kullanan kişilerin, Kovid-19’u daha ağır geçirebildiğini hatırlatan Öztürk, yapılan çalışmalarda sigara içenlerin içmeyenlere oranla Kovid-19’dan ölüm hızının 14 kat fazla olduğunun ortaya konduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Öztürk, sigara kullanımının başta kalp ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere 20’den fazla kanser türünün oluşumunda rol oynadığını belirterek, “Bütün kanserlerin yaklaşık 3’te 1’inden sigara sorumlu tutuluyor. Her yıl 8 milyonu aşkın insan sigara kullanımına bağlı nedenlerden ölüyor. Pasif içicilik de sigara içen bireyde olduğu gibi sağlık sorunlarına yol açarak yılda 1,2 milyon ölüme neden oluyor. Dünya genelinde çocukların yüzde 40’ının pasif içiciliğe maruz kaldığı, pasif içiciliğin çocuk ölümlerinin yüzde 28’inden sorumlu olduğu bildirildi. Yani, sigara kullanımı hem içen bireyi hem ailesini hem de çevresini sağlık açısından olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

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