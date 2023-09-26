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Dünya Paşayeva için Türkiye'den ekip gitti: Dünya basınından takip ediliyor! Son rapor ne? Dikkat çeken ayrıntı
Dünya

Paşayeva için Türkiye'den ekip gitti: Dünya basınından takip ediliyor! Son rapor ne? Dikkat çeken ayrıntı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 23:52:00 - 2023-09-27 00:04:37
Paşayeva için Türkiye'den ekip gitti: Dünya basınından takip ediliyor! Son rapor ne? Dikkat çeken ayrıntı

Bakü'deki Merkezi Klinik Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Ganire Paşayeva için Türkiye'den sağlık ekibi gönderildiği öğrenildi. Türkiye Paşayeva konusunda büyük önem veriyor. Son yayınlanan rapor...

Geçen yıl mide küçültme ameliyatı olduktan sonra sağlığı bozulan Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva'nın başkent Bakü'deki Merkezi Klinik Hastanesi'ndeki tedavisine bugün de devam edildi.

Yoğun bakımda tutulan Paşayeva'nın durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenilirken, Türkiye'den bir sağlık ekibinin Bakü'ye gittiği ve zaman zaman da Türkiye ile video konferans üzerinden bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Ganire Paşayeva'nın sağlık durumunu takip eden Azerbaycanlı gazeteci Nigar Ogeday, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın Paşayeva'nın sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini duyurdu.

Ogeday'ın bugünkü gelişmelerle ilgili paylaştığı bilgi şöyle:

- Sağlık sorunları nedeniyle 23 Eylül'de Merkezi Klinik Hastanesi'ne kaldırılan Milletvekili Ganira Pashayeva, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milletvekilinin sağlık sorunları ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı hanımı Mehriban Aliyeva'nın kontrolünde.

- Haydar Aliyev Vakfı çalışanları, Mehriban Aliyeva'nın talimatı üzerine Merkezi Klinik Hastanesi sağlık personeli ve Türkiye'den konsültasyona katılan tıp uzmanlarıyla sürekli iletişim halindedir.

- Bakü'ye davet edilen Türk doktorların yanı sıra Türkiye'den diğer doktorlarla da düzenli olarak video üzerinden görüntülü istişareler yapılıyor.

- Bir sonraki konseyde Ganira Paşayeva'nın sağlık durumu yeniden değerlendirildi.

- Merkezi Klinik Hastanesi'nin resüsitasyon şartlarında gerekli olan tedavi protokollerine yeni ilaçlar ilave edilidi.

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