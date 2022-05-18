Pasaport yenileme nasıl yapılır? Pasaport yenileme süresi uzatma ne kadar?

Pasaport yurt dışı seyahatlerinde yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan resmi belgedir. Bu belge olmadan yurt dışına seyahat edilemez. Borda, gri ve yeşil gibi türleri bulunur. Yurtdışında tatil yapabilmek için bazı belgelere ihtiyaç vardır. Bunların başında pasaport yer alıyor.

Pasaport süresi uzatma işlemi nasıl yapılır?

Pasaport süresini uzatmak için nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünden randevu alınması gerekiyor. İnternet çağında yaşadığımız için bunu online olarak halledebiliriz. İsteğe göre ALO 199’u arayarak ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu talebi oluşturarak başvuru yapılıyor.

Site üzerinden işlem yapımı da adım adım şu şekilde işliyor;

İlk olarak web siteyi tarayıcıda aratarak pasaport sayfasına girin

Pasaport sayfasında, kullandığınız pasaportun türünü seçin

Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin

İşlem yapmak istediğimiz kişiyi seçin

Son olarak da randevu almak için en uygun tarihi ve saati seçin

Bu şekilde gerekli randevuyu oluşturmuş oluyorsunuz.

Pasaport süresi uzatma kimin istenen evraklar neler?

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

1 adet biometrik fotoğraf

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.

Parmak izi

18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

Şu an kullanılan pasaport

Pasaport harcınızı ise Vergi Dairesi Müdürlükleri, PTT Şubeleri, anlaşmalı bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığı'na ödeyebilirsiniz.

2022 pasapot fiyatları ne kadar?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde yayınlanan tabloda fiyatlar yer alıyor. Her yıl değişen pasaport süresini uzatma işleminin güncel fiyatları ise şu şekilde:

Pasaport Yenileme Randevusu 2022

Pasaport yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekir. Alo 199 çağrı merkezinden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alınabilir. Son kullanma tarihine ne kadar kala pasaport yenilenebilir? Dünya genelinde 6 ay geçerli pasaport kuralı mevcuttur. Seyahat tarihinizden altı ay sonra, bu kuralı uygulayan ülkeler pasaportunuzun geçerli olmasını talep ediyor.