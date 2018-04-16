Paşalar keyif çatarken mağdurlar içeride çürüyor

Postmodern darbe 28 Şubat davasının karar duruşmasında, cuntacılıkları tescilli 21 ismi müebbet hapis cezası almalarına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakan mahkeme, İslami kimliklerinden dolayı darbeciler tarafından zindanlara atılan mağdurların dramlarını duymadı.

Sivas davası mahkumlarından Ahmet Turan Kılıç, 25 yıldır cezaevinde ve 85 yaşında. 28 Şubat mağduru Mehmet Emin Alpsoy, 17 yıldır cezaevinde ve 72 yaşında. Mehmet Emin Alpsoy’un oğlu Şehmus Alpsoy 18 yıldır cezaevinde ve kolon kanseri ile mücadele ediyor. Bir diğer 28 Şubat mağduru Ahmet Arslan, 17 yıldır tutuklu ve kalp damarları yüzde yüz tıkalı. Sivas Davası mazlumlarından Faruk Belkavli 25 yıldır cezaevinde ve ağır derecede epilepsi hastası. Sivas Davası mazlumlarından Ömer Faruk Gez, 25 yıldır cezaevinde ve sağ ayağı kesilmek üzere. Hukukçular ise yargının çifte standardına tepki gösterdiler.

DARBECİDEN DAHA YAŞLILAR

28 Şubat darbesini gerçekleştiren 21 isim müebbet almasına rağmen yaş ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest bırakılırken, mütedeyyin kimliklerinden dolayı darbecilerin hedefi haline gelen mazlumlar ilerlemiş yaşlarına ve ciddi sağlık sorunlarına rağmen cezaevlerine ömür tüketiyor. Hakkında hiçbir ciddi delil olmamasına rağmen Sivas olayları kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç, 25 yıldır cezaevinde. Şu an 85 yaşında olan Kılıç, yaş haddinden dolayı ceza almaktan kurtulan darbeci Çevik Bir’den 6 yaş daha büyük ve ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya.

HASTALIKLA BOĞUŞUYORLAR

28 Şubat darbesinin mağdurlarından Mehmet Emin Alpsoy, 18 yıldır cezaevinde 72 yaşında. İlerlemiş yaşından dolayı kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak durumda olan Alpsoy ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele etmekte. Mehmet Emin Alpsoy’un oğlu Şehmus Alpsoy’da 18 yıldır cezaevinde. Kolon kanseri olan Alpsoy, çok ciddi bir tedavi süreci görmesi gerekirken, tutukluluğundan dolayı tedavisi aksamakta. Kanser hastalığının verdiği ağır sancılarla baş etmek zorunda olan Alpsoy, gün geçtikçe erimekte.

Darbecilerin brifingli kararlarıyla zindanlara atıldığı sürecin bir diğer kurbanı Ahmet Arslan... 17 yıldır cezaevinde yatmakta olan Arslan’ın, 4 kalp damarı yüzde yüze tıkalı durumda. Sivas davası mazlumlarından Faruk Belkavli ise ağır derecede epilepsi hastası ve sinir sistemi çökmüş durumda. Bir diğer Sivas davası mazlumu Ömer Faruk Gez, 25 yıldır cezaevlerinde ömür tüketmekte ve sağ ayağının kesilme tehlikesi var. Sadece bu isimler değil darbecilerin mağdur ettiği yüzlerce kişi zindanlarda ömür tüketiyor.

NİCE MAĞDUR İNSAN VAR

Sivas davası mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Nejdet Kılıç, “Benim babam suçsuz yere cezaevinde yatıyor. Yaşı 90’a ilerlemekte. Çok ciddi sağlık sorunlar var. Babam 28 Şubat’a giden sürecin ilk kurbanlarından. Darbecilikleri tescillenmiş isimler yaş ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest kaldı. Babam neredeyse darbecilerin tamamından yaşlı. Lakin halen cezaevinde” dedi. Darbeciler dışardayken mağdurlarının içerde olmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Kılıç, “Babam ilerlemiş yaşının sorunlarıyla boğuşuyor. Darbeciler ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılıyor. Bu durum kabul edilemez. Ben sadece kendi babam için demiyorum. Darbecilerin mağdur ettiği nice insanlar var. Onlara da yazık” ifadelerini kullandı.

DİRENİŞÇİ SERBEST KALMALI

Avukat Harun Akdere ise, “Bu yargılama sonucu ile darbeci güruh için etkili bir karar çıkmadığı görülüyor. Zira özgürlüklerinden mahrum kalmayacaklar. Bir yaptırımı olmayacak. Bunun yanında bu yargılamanın tek olumlu yanı bu sürecin bir darbe olduğu tescillendi” dedi. Mağdurların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Akdere, “Özellikle 28 Şubat dönemini atmosferini oluşturan olaylarda direnç gösteren, ya da brifingli yargı kararlarıyla mağdur edilenler halen cezaevlerinde. Artık bunların da bir an önce özgürlüklerine kavuşturulmalı. Sivas mazlumları, Cihat Özbolat, Ethem Köylü gibi isimler ve daha niceleri serbest bırakılmalı Zira bunlar 28 Şubat darbesine direnç gösterdiler” şeklinde konuştu.