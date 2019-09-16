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PAŞADER, Mustafakemalpaşa’yı basın mensuplarına tanıttı

Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (PAŞADER), Bursalı basın mensuplarını ilçenin güzellikleriyle buluşturdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:10
PAŞADER, Mustafakemalpaşa’yı basın mensuplarına tanıttı

Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (PAŞADER), Bursalı basın mensuplarını ilçenin güzellikleriyle buluşturdu.


PAŞADER Başkanı Kıvanç Atmaca, yönetim kurulu üyeleri ve Bursalı basın mensuplarının ilk durağı BEBKA, Millî Parklar ve Mustafakemalpaşa Belediyesi paydaşlığı ile yürütülen Bursa Kırsalında Eko-Agro Turizm projesi Karaoğlan Manda Evi oldu. Karaoğlan Manda Evi’nde mahalli lezzetlerin bir sofrada buluştuğu kahvaltıda ve bu değeri geri kazanmak için yola çıkan kadın girişimciler, manda sütüyle hazırlanan ve bizzat yöre halkının elinden çıkan eşsiz lezzetleri Bursalı basın mensuplarının beğenisine sundu.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın da katıldığı kahvaltının ardından Kültür Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut rehberliğinde Paşalar Kazı Alanı ziyaret edildi. Mustafakemalpaşa ilçesini içine alan ve adına Gönen çanağı denilen geniş düzlüğün içinde 15 milyon yıldır saklanan fosillerin gün yüzüne çıkarıldığı bölgede atlar, zürafalar, gergedanlar, filler ve daha birçok etçil ve otçul hayvanlar özellikle de türünün tek örneği olan mamutların da atası sayılan filler tarih açısından büyük önem taşıyor. Litaratüre Gamphotherium Paşalarensis olarak geçen ve sadece bu yörede bulunan fillerin en belirgin özelliği ise dişlerinin diğer bütün fillerin aksine aşağıya eğimli olması. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut ve ekibi bölgede 36. yılına giren kazı çalışmalarını basın mensuplarıyla birlikte kutladı. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan “Paşalar fili” hatıra tabakları Bursa’nın timsalleri arasında yer alacak.


Gezinin devamında, bir fay hattının çökmesiyle oluştuğu bilinen ve 38 metreden dökülen Suuçtu Şelalesi ziyaret edildi. Suuçtu’nun iştah açan temiz havası ve manzarasıyla öğle yemeği yenildi. PAŞADER’in geleneksel hale getirdiği ilçenin doğal ve tarihi güzellerinin yanı sıra yöresel lezzetlerin de tanıtıldığı, her rotada farklı güzelliklerin sunulduğu gezide konuşan PAŞADER Başkanı Kıvanç Atmaca, “Mustafakemalpaşa’mızın tarihi ve doğal güzellikleriyle sizleri bu yıl da buluşturmak istedik. Bugün sizlerle birlikte ilçemizin topraklarında yetişen ürünlerle hazırlanan birbirinden doğal ve leziz yiyecekleri tadacağız. Ardından her adımında birbirinden eşsiz manzarasıyla ve yeşillikleriyle ilçemizde güzel bir gün geçirmemizi diliyorum. PAŞADER ailesi olarak her zaman ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.


“Doğa Harikası Bakir Bir Cennet; Suuçtu”


Suuçtu Şelalesi’nde geziye eşlik eden Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ilçenin turizm potansiyeline dikkat çekerek, “Bursa çok yönlü bir şehir. Bursa, sanayiin, istihdamın ve ihracatın şehri. 14.9 milyar dolar ihracat rakamıyla ülkemizde ikinci sıradayız. Tarımda ve tarıma dayalı sanayide potansiyelimizi önemsiyoruz. Dünya çapında sağlık turizmi yatırımlarının gelişebileceği bir bölge.Mustafakemalpaşa KOBİ OSB önemli bir ticaret merkezi olacak. Bunları yaparken halkımızla ve derneklerimizle birlikte yapacağız. PAŞADER benim de üyesi olduğum çok önemli bir Sivil toplum kuruluşudur. Bu buluşma için Başkanlarımıza teşekkür ediyorum, bu keyifli programa katılan basın mensuplarının güzel anılarla ilçemizden ayrılacağını düşünüyorum” dedi.


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Mustafakemalpaşa’mızı turizm, tarım ve sanayi yönüyle düşünmek gerekiyor. İlçemiz yüz ölçümüyle Bursa’mızın yüzde 25’ini kapsıyor. Suuçtu’yu Şehrimizin nefes aldığı bölge olarak planlıyoruz. Doğayı bozmadan seyir teraslarıyla, yürüyüş alanlarıyla ve tesislerimizle daha fonksiyonel bir Suuçtu planlıyoruz. İstihdam ve sanayi alanındaki yatırımlarla ilçemize büyük katkı sağlıyoruz. Termal bölge alanımız olan Tümbüldek kaplıcaları ise sağlık turizminde öncü olacak. Mustafakemalpaşa’ya yukarıdan baktığınızda; sanayii, turizm, tarım ve tarih alanında büyük kazançlar elde ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:10
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