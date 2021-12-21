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Spor Paşa uzatmalarda bir puanı kaptı
Spor

Paşa uzatmalarda bir puanı kaptı

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lık skorla sona erdi. Akdeniz temsilcisinin golünü Naldo kaydederken, Kasımpaşa'nın golü uzatma anlarında Umut Bozok'tan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 19:02:00 -
Paşa uzatmalarda bir puanı kaptı

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lık skorla sona erdi. Akdeniz temsilcisinin golünü Naldo kaydederken, Kasımpaşa'nın golü uzatma anlarında Umut Bozok'tan geldi. 

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Antalyaspor maça, Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Veysel. Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu ve Ghacha 11'iyle başladı.

Kasımpaşa ise Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Umut ve Jørgensen 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadele 1-1'lik sonuçlandı.

Akdeniz temsilcisinin golünü 38. dakikada Naldo kaydetti. Kasımpaşa'nın sayısı ise 90+2'de Umut Bozok'tan geldi.

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