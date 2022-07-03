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Spor Partizan-Fenerbahçe maçında küstah olay!
Spor

Partizan-Fenerbahçe maçında küstah olay!

Fenerbahçe'nin dün akşam Partizan'la oynadığı hazırlık maçında iki kulübün taraftarları arasında sıkıntılar meydana geldi. Partizan taraftarları, "Öldür, katıl, Türkü yok et" diye sloganları atınca Fenerbahçe taraftarları karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 12:32:00 -
Partizan-Fenerbahçe maçında küstah olay!

Fenerbahçe'nin dün akşam Partizan'la oynadığı hazırlık maçında iki kulübün taraftarları arasında sıkıntılar meydana geldi. Partizan taraftarları, "Öldür, katıl, Türkü yok et" diye sloganları atınca Fenerbahçe taraftarları karşılık verdi.

Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Partizan'ı Enner Valencia'nın golüyle 1-0 yendi. Ancak maçta zaman zaman istenmeyen olaylar yaşandı. Bosna'dan Sport-1'de yer alan videolu habere göre; Partizan ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan hazırlık maçından önce yaşanan bir olay ortaya çıktı. İki kulübün taraftarları arasında çatışma çıktı.

"ÖLDÜR, KATIL, TÜRKÜ YOK ET"

Avusturya'daki hazırlıklar sırasında Partizan taraftarları, "Öldür, katıl, Türkü yok et" diye sloganlar atınca Türkler karşılık verdi. Hakemlerin olaya zamanında tepki vermesiyle daha büyük bir çatışma önlendi.

 

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