Partileri yeni kafaları eski! Akademideki temizlik Özgürcüleri gerdi

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de görüşülen torba yasa teklifinin 26’ıncı maddesinde yer alan öğretim elemanlarına güvenlik soruşturması düzenlemesine karşı çıktı.

“TBMM'de görüşülen torba yasanın 26. maddesi bizim için bir kırmızı çizgidir” diyen Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “‘Öğrenci affı’ başlığının gölgesinde, Türkiye'nin düşünce dünyasına kelepçe vuran bu maddeyi kabul etmemiz mümkün değildir! 7315 sayılı Kanun'u değiştirilerek üniversitelerde görev yapacak tüm öğretim elemanları güvenlik soruşturmasına tabi tutuluyor. Yani emniyet/istihbarat süzgeci geliyor. Eleştirinin, sorgulamanın, özgür düşüncenin yeri olması gereken üniversiteyi milli güvenlik ile aynı kefeye koymak, akademiyi bir güvenlik meselesine indirger. Teklifle genç bir araştırmacının yıllar önce katıldığı bir basın açıklaması, imzaladığı bir bildiri ya da bir sosyal medya paylaşımı, kariyerine daha başlamadan son verilebilir. Anayasa Mahkemesi 2019'da benzer bir düzenlemeyi, keyfiliğe karşı yeterli güvence içermediği gerekçesiyle iptal etti. Aynı mantık şimdi kelime oyunlarıyla yeniden, bu kez üniversitelere taşınıyor. Bunun bir bedeli de nitelikli bilim insanı göçüdür. Bu madde, gitmekte kararsız binlerce genç beyne ‘burada size yer yok’ demektir. Bu güvenlik değil, akademiyi itirazsız, sorgusuz, tek tip hale getirme niyetidir. ‘Güvenlik soruşturması’ adı altında üniversiteyi itirazsız hale getirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz” şeklinde itirazını ifade etti.

AKADEMİYE ESKİSİ GİBİ MİLİTAN SOKAMAMA KAYGISI!

Ancak Yeni Parti’nin asıl kaygısının arka bahçelerindeki marjinal örgütlerin üniversitelere eskisi gibi akademisyen kisvesi altında militan sokamayacağı olduğu, Emir’in açıklamasının satır aralarında kendisini belli ediyor.