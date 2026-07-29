Okullarda mescid kararı, seküler yobazları gerdi

HABER MERKEZİ

Milletin mukaddes değerlerine düşman olan ve vesayetin hüküm sürdüğü karanlık dönemlerde çatılarda namaz kılan öğrenci kovalayan laikçi yobazların mescit hazımsızlığı bir kez daha nüksetti. Ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ‘ibadet ihtiyaçlarının karşılanması’ amacıyla İstanbul Valiliğince yayımlanan “Okullarda İbadet Alanı Planlaması” genelgesi, beyni örümcek bağlayan hastalıklı kafaları rahatsız etti. Güvenlik ve inanç hürriyeti bağlamında çalışanlar, eğitimciler ve öğrenciler için okul bünyelerinde uygun fiziki şartlara sahip mescitler açılmasını öngören valilik talimatı, ihanet medyasının ilk gündem maddesi haline geldi.

KIRMIZI GÖRMÜŞ BOĞALAR

Üç ay önce İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasıyla 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen ve yeni yapılacak okullarda yeterli kapasitede mescit planlanması ve mevcut okullarda ise uygun alanların cuma mescidi olarak düzenlenmesine yönelik yazıdan yeni haberi olan fondaş medya, haberi son dakika olarak servis etti. Genelgede; şunlar kaydedildi: “Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirilebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir gereksinim haline gelmiştir.

GÜVENLİ VE TEMİZ ORTAM

MEB yönetmelikleri çerçevesinde; Öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilerek eğitim saatlerinin verimli bir şekilde kullanılması, eğitimöğretim süreçlerinin aksamaması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyelerinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir.” Öte yandan, cezaevlerinde kalan mahkûmlar da Cuma Namazlarını kılmak için cezaevlerinde mescit açılmasını talep ediyor. Avrupa’da cezaevlerinde kilise olduğunu, Müslümalara ise kurban kesme imkanı dahi tanındığını hatırlatan tutuklular, Adalet Bakanlığı’ndan cuma namazlarına izin verilmesini istedi.

MAHKUMLAR DA İSTİYOR

Gazetemize ulaşan kader mahkumları şunları kaydettiler: “Cuma namazlarını, İmam Hatip Liselerindeki mescitler gibi bizler de kılmak istiyoruz. Cezaevlerinde kadrolu imam var, vaiz var, müezzin var ama cuma namazı yok, bayram namazlarına yok. Kapalı spor salonlarında Cuma namazları kılınabilir. Açık cezaevinde izin var ama kapalıda koğuşlar arası iletişim ve güvenlik sorunu nedeniyle izin verilmiyor. Konserler ve konferanslar sorun olmazken, cumaya gitmesi uygun olan ve bu sayede manevi yönden kuvvetlenerek suça mesafe koyması beklenen mahkûmlar bu sevaptan mahrum kalıyor. Son dönemde attığı cesur adımlarla adaletin varlığını herkese hissettiren Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bu talebe olumlu dönüş sağlaması bekleniyor.”