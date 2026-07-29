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Sahaf dükkanında apayrı bir dünyası var… Gönül kütüphanesine 53 bin eser sığdırdı Bu hamle taraftarı çileden çıkardı: Galatasaray'ın Davide Neres transferinde rakibi Cruzeiro Manifest talebi belediye başkanını çileden çıkardı: Görevde olduğumuz sürece bu şehre adım atamazlar Hayırsız evlat bu olsa gerek 90 yaşındaki anneye görülmemiş vicdansızlık Konya’da tarihi keşif! 5 bin yıllık küp bulundu Kiralık İphone devri resmen başladı! İşte fiyatlar Yeşilay, Kur’an kurslarında sunum yaptı: Öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi Fenerbahçe'de tek gündem Portekizli: Cihan Kamer, Rafael Leão için masaya oturdu Neler oluyor: Türk silahı hiç olmadık bir noktada ele geçirildi Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme: Boynu büyükler böyle götürüldü!
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Sahaf dükkanında apayrı bir dünyası var… Gönül kütüphanesine 53 bin eser sığdırdı

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Sahaf dükkanında apayrı bir dünyası var… Gönül kütüphanesine 53 bin eser sığdırdı

Küçük yaşlarda başlayan kitap merakıyla sahaflığa adım atan İrfan Ulus, Konya’daki dükkânında bulunan 53 bin eseri okurların hizmetine sunuyor.

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Foto - Sahaf dükkanında apayrı bir dünyası var… Gönül kütüphanesine 53 bin eser sığdırdı

Kitap okuma merakı zamanla tutkuya dönüşen 57 yaşındaki Ulus, yıllar önce 100 eserin bulunduğu sahaf dükkanını açtı. Fırsat buldukça sahafları dolaşan, temin ettiği kitapları dükkanına getiren Ulus, zamanla kitap sayısını 53 bine çıkardı.

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Foto - Sahaf dükkanında apayrı bir dünyası var… Gönül kütüphanesine 53 bin eser sığdırdı

Kitaplarla iç içe bir yaşam süren Ulus, koleksiyonunu her geçen gün zenginleştirmeyi sürdürüyor.

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Foto - Sahaf dükkanında apayrı bir dünyası var… Gönül kütüphanesine 53 bin eser sığdırdı

SAYFALARIN ARASINA BIRAKILAN NOTLARI OKUDUĞUMDA AYRI BIR ANI, AYRI BİR DÜNYA KALIYOR: İrfan Ulus, okuma sevgisi ve kitap tutkusunun çok küçük yaşlarda başladığını söyledi. İlkokul yıllarında ders kitaplarına büyük önem veren Ulus, şunları kaydetti: "Bendeki bu kitap aşkı ilkokul birinci sınıfta alevlendi, ortaokulda da alev topuna döndü. 9 yaşındayken ilkokul kitaplarımı atmaya kıyamadım. Onları satarak bu işe başladım. O günden beri bu sevdayı sürdürüyorum. Bu kitap sevdasıyla 48 senemi çok güzel bir şekilde geçirmiş olduk. Dükkanımdan ayrılırken sanki bir anne yavrusundan ayrılıyormuş gibi hissediyorum. Kitapları geri dönüşüme gitmekten kurtarmak, içindeki yaşanmışlıkları yeniden yaşatmak bana büyük mutluluk veriyor. Sayfaların arasına bırakılan notları okuduğumda ayrı bir anı, ayrı bir dünya kalıyor."

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Foto - Sahaf dükkanında apayrı bir dünyası var… Gönül kütüphanesine 53 bin eser sığdırdı

NE BULDUYSAM KİTAPTA BULDUM: Ulus, kitapların insanın hayatını yönlendirdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Ne bulduysam kitapta buldum. Sevgiyi, aşkı, mutluluğu, işimi ve dostlarımı kitabın içinde buldum. Kitapla tanışan insan onu bir daha bırakamaz. Kitap insanı bilgi hazinesine ulaştırır, pilot, cumhurbaşkanı ya da mühendis yapar. Bütün meslekleri oluşturan kitaptır. Kitap olmadan hiçbir şey olmaz. Kitabın eskisi yenisi, yaşı olmaz. Dostun eskisi yenisi nasıl olmazsa kitabın da olmaz. Önemli olan içindeki bilgidir. Dışındaki tozu alacaksın, kırışıklarını gidereceksin ki o kitap sana bilgi versin. Kitaba ne kadar sevdalı olursan o seni o kadar mutlu eder."

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