Parti kurma hazırlığındaki Muharrem İnce'nin 'merkez üssü' için orayı işaret ettiler! Hedef, CHP'li küskünler

Parti kurma sinyalleri yoğunlaşan Muharrem İnce’nin Ankara Yaşamkent’te ofis açacağı belirtilirken, son kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li ‘küskünler’i hedeflediği öğrenildi. İnce dün attığı tweet’te, “Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” diye sordu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, yeni parti hedefiyle başlattığı hareketin merkezinin belli olduğu öne sürüldü. İnce’nin, daha önce de kullandığı Ankara’nın Yaşamkent semtindeki ofisini merkez üs olarak kullanacağı öğrenildi.

Hedefinde küskün CHP'liler var

Hareketinin merkez üssü olarak Yaşamkent’i belirlediği konuşulan İnce, Ankara’ya geçmeden önce çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırdı. İnce’nin hedefinde partinin son kurultayında beklentilerini bulamayan “küskün” CHP’lilerin olduğu belirtiliyor. İnce ve ekibinin, küskün CHP’lilerle bire bir görüşmeler yaptığı ve bazı partililere “kurucular kurulu” üyeliği önerdiği de kulislerde konuşuluyor.

Sessizliğini "Bölücü kim?" mesajıyla bozdu

İnce, İstanbul’daki temaslarını tamamlayınca Ankara’ya geçerek çalışmalarını Yaşamkent’teki karargâhından sürdürecek. İnce, Yaşamkent’in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacak. Ankara’daki karargahından 81 ildeki örgütlenmesini tamamlamaya yönelik çalışmalarına ağırlık verecek olan İnce dün attığı tweet’te “Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” diye sordu.

CHP izlemekle yetiniyor

CHP yönetimi ise bu konudaki sessizliğini korurken, İnce’nin temasları yakından takip ediliyor. CHP yönetiminin değerlendirmesini, İnce’den gelecek resmi açıklamaya göre yapacağı vurgulanıyor.