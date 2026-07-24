Parti değil suç örgütü

ÇINAR DEMİR ANKARA

Pavyon köşelerinde dağıttıkları rüşvet paralarıyla CHP’yi ele geçiren, belediyelerde kurdukları sistemle para kuleleri diken, yolsuzluk operasyonları, fuhuş skandalları ve kadrolaşma iddialarıyla gündemden düşmeyen, mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası yeni parti kurma telaşına düşen Özgür Özel ve adamlarının kirli sicili dikkat çekiyor. Belediyeleri haraca bağlayıp kamu imkânlarını talan ettikleri soruşturma dosyalarına, iddianamelere yansıyan Özel ve ekibi, adeta azılı bir suç örgütünü andırıyor.

DİBİNE KADAR BATMIŞLAR

Hala CHP’li Uşak Belediyesi bütçesinden alınan lüks makam aracını kullanan Özgür Özel hakkında benzinlikte sabık Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten, bahçe duvarı ve mavi valizde Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan rüşvet aldığı iddiaları savcılık soruşturmasına girerken, Meclis’te 61 fezlekesi bulunuyor. ‘Sistem’in kasası konumundaki Veli Ağbaba, emlak kralı Murat Emir, İBB’den nemalanan Özgür Karabat ve elinde çantalarla iş takipçiliği yaptığı öne sürülen Tuncay Özkan’ın yeni partinin de kadrosunda yer alması, “Bunlar yeni parti değil, yeni çıkar amaçlı suç örgütü kuruyor” yorumlarına sebep oluyor. Hırsızlık, yolsuzluk ve casusluktan tutuklu yargılanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla bir araya gelen ve “Yeni çıkar amaçlı suç örgütü mü kuracaklar” dedirten kadronun sabıka dosyasının kabarıklığı dikkat çekiyor.

ADETA “HIRSIZLAR” PARTİSİ

Konuya ilişkin Akit’e konuşan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Bu arkadaşların tamamı mutlak butlan kararı yüzünden gidiyorlar. Zaten hırsızlığı yapanlar paylaşımda kavgaya tutuşunca yakayı ele verir. Gidip şikayet ettiler birbirlerini. Gidenlerin hepsi yeni hırsızlık partisinde buluşmuş olacak. Galatasaray’da Cumhuriyet Meyhanesi var. Orayı genel merkez yapsınlar. Yani bir üçüncü sınıf bir siyaset çıktı karşımıza. Sağcı, solcu fark etmez bütün arsızların örgüt çatısı altında toplanma gibi bir siyasi hareket oluşuyor yeni partiyle. Ve pişkince yapıyorlar. Adamın hiç yüzü kızarmıyor. Adama Emirgan’da üç tane villa çalmışsın’ diyorlar, ‘Yaşasın cumhuriyet’ diye karşılık veriyor. Bütün arsız, uğursuz, rakıcı, pavyoncu adamların, rüşvetçilerin asırlık partiyi çalmaya kalkışmış hırsızların kuracağı bir parti geliyor. Vatandaşlar da bunların partisinden bahsederken ‘Hırsız partisi’ diyecektir. Ve bunlar da Türk siyaset tarihine hırsızlar partisi olarak geçecekler.”

DOLANDIRICILAR AYNI ÇATIDA

Avukat Cengiz Ocakçı da şunları dile getirdi: “Aslında haklarında çok sayıda yolsuzluk iddiası ve yüzlerce fezleke olan Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurmasına şöyle bir ironi yapmak lazım: Bunlar, piyasadaki bütün ne kadar böyle, suçlu, suça meyilli olan kimseler varsa bunları pek fazla sahipsiz bırakmak istemiyorlar. ‘Tek bir çatı altında birleşelim. Yani hiç olmazsa bu şekilde bir hizmet edelim ekibimize’ diyorlar. Bu rüşvetçilere, irtikapçılara, bu emniyeti suiistimalcilere, dolandırıcılara parti kurarak bir çatı altında toplamak istiyorlar herhalde. Yani ‘Hacı hacıyı Mekke’de, bu tip suç işlemeye meyilli olan ve eline imkan geçtiği takdirde suç işleyecek olanlar da birbirini yeni partide bulur diyelim. Yani Özel ve ekibi sanırım bu şekilde de bir hizmet etmek istiyorlar.”

GEÇMİŞİN ÜZERİNİ ÖRTEMEZSİNİZ

Türkiye Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin ise şöyle konuştu: “Millet artık tabela değişiklikleriyle kandırılmak istemiyor. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük ve belediyelerdeki uygulamalara ilişkin iddialar aydınlatılmadan ‘yeni parti’ söylemiyle ortaya çıkmak, geçmişin üzerini örtmeye yetmez. Siyaset, hesap vermekten kaçmanın değil, milletin karşısına alnı açık çıkabilmenin yeridir. Hakkında ciddi iddialar bulunan isimlerin önce bunlara tatmin edici cevap vermesi, ardından milletten yeniden yetki istemesi gerekir. Bugün toplumun beklentisi yeni bir tabela değil, temiz siyaset anlayışıdır. İsimler değişebilir, logolar yenilenebilir, partiler bölünebilir; ancak kamu vicdanında oluşan soru işaretleri bu şekilde silinmez. Hukuki süreçler sonuna kadar işletilmeli, kim olursa olsun hukukun önünde eşit şekilde hesap vermelidir. Hiçbir siyasi unvan, hiçbir makam ve hiçbir parti, adaletin üzerinde değildir. Eğer gerçekten yeni bir başlangıç hedefleniyorsa bunun yolu yeni bir parti kurmaktan değil, önce geçmişte ortaya atılan ağır iddiaların tamamını açıklığa kavuşturmaktan geçer. Aksi halde kamuoyunda oluşacak algı, yeni bir siyasi hareketten çok eski tartışmaların farklı bir isim altında devam ettirildiği yönünde olacaktır. Millet artık söz değil, hesap verebilirlik; slogan değil, şeffaflık; mazeret değil, adalet görmek istiyor.”