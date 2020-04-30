Parmakla gösterilen bir medeniyetin en güzel dayanışma örneklerinden biri: Zimem defteri
Zimem defteri, kültür seviyesiyle dünyanın gıpta ettiği Osmanlı'da maddi durumu iyi olmayan insanların veresiyelerinin yazıldığı defterdi. Hayır sahipleri özellikle Ramazan ayında gıda satılan yerlere gider ve borçları kapatırdı.
Zimem defteri, kültürüyle dünyada parmakla gösterilen Osmanlı medeniyetinin en güzel dayanışma ve yardımlaşma örneklerinden bir tanesidir.
Durumu olmayan mahalle sakinleri, alışverişini yapar ve ödemesini ay başında yaptırmak üzere veresiye defterine yazdırırlardı.
İşte Zimem defteri de, bu defterin Osmanlı'daki adıdır.
Diyanet'in geçtiğimiz dönemlerde bir kısa film yayınlayarak zimem defterini anlatmıştı.