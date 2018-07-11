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Parmak izinden sonra beyindeki sır da çözüldü

Her insanın kendine has bir parmak izi mevcut. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Peki beyinlerimizin de aynı şekilde olduğunu biliyor muydunuz?

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:07
Parmak izinden sonra beyindeki sır da çözüldü

Science Daily'nin haberine göre, Zürih Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, genetik faktörler ve bireysel yaşam deneyiminin, kişilerin beyinlerini birbirinden farklı kıldığını gösterdi.

Lutz Jäncke liderliğinde yapılan araştırmada, 191 yaşlı ve sağlıklı katılımcının beyinleri 2 yıl süresince 3 defa MRI (manyetik rezonans görüntüleme) yöntemiyle incelendi.

Beynin hacmi, korteksin kalınlığı, gri ve beyaz maddenin yoğunluğu gibi çok genel olanların yanı sıra 450'yi aşkın anatomik özelliği değerlendirmeye alan bilim insanları, her bir katılımcıda özgül beyin anatomisi özellikleri tespit etti.

Jäncke, genetik ve genetik olmayan faktörlerin açıkça beynin hem fonksiyonunu hem de anatomisini etkilediğini belirterek "Çalışmamızla insanların beyin yapısının çok bireysel olduğunu doğrulamayı başardık" ifadesini kullandı. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:07
  1. beyin
  2. parmak izi
  3. Zürih Üniversitesi

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