Parmağı kırılan hakeme sargı yapıldı! Maçı yönetmeye devam etti
Bursa'da Süper Amatör Lig B Gurubu'ndaki Osmaniyespor - Tütünspor karşılaşmasında topun çarpması sonucu parmağında kırık oluşan hakem Gürkan Doğan, maçı sargılı eliyle yönetti.
Bursa'da Süper Amatör Lig B Gurubu'ndaki Osmaniyespor - Tütünspor karşılaşmasında topun çarpması sonucu parmağında kırık oluşan hakem Gürkan Doğan, maçı sargılı eliyle yönetti.
Karşılaşmanın 85. dakikasında orta hakem Doğan'ın eline çarpan top, parmağının kırılmasına neden oldu.
Hakeme ilk müdahaleyi sahada görevli sağlık personeli yaptı. Eline bandajla sargı yaptıran Doğan, maçın uzatma dakikaları ile birlikte son 10 dakikasını bu şekilde yönetti.
Osmaniyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona eren maçın ardından Doğan'ın hastaneye giderek tedavi olduğu öğrenildi.