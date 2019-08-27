Parmağa sıkışan yüzüğü AFAD ekibi çıkardı
Van'da bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük AFAD ekiplerince çıkartıldı.27 Ağustos 2019 Salı 16:30
Edremit ilçesindeki Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 17 yaşındaki Ferhat Şen, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca kurum yetkililerine haber verdi.
Çocuğun parmağının morardığını gören yetkililer, Şen'i Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.
Buradan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) yönlendirilen Şen'in parmağındaki çelik yüzük, ekiplerce hassasaletlerle kesilerek çıkarıldı.
Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü yetkilileri ile Şen, AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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