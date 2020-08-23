  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Parma'da D'Aversa dönemi sona erdi
Spor

Parma'da D'Aversa dönemi sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 18:53:30 -
Parma'da D'Aversa dönemi sona erdi

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma, teknik direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 4 yılda beraber ulaşılan başarıların temelinde yer alan karşılıklı istek, uyum, amaç birliğinin son haftalarda azaldığı belirtilerek, D'Aversa’nın görevine son verildiği bildirildi.

Açıklamada, son yıllarda elde ettiği başarılardan ötürü teknik direktör D'Aversa'ya teşekkür edilirken, hiçbir şeyin kendisinin elde ettiği unutulmaz başarıları silemeyeceği ifade edildi. 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıya bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Roberto D'Aversa, Aralık 2016'da göreve geldiği Parma’nın 3. lig Serie C'den, ikinci lig Serie B'ye, 2018 yılında da Serie A'ya yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

D'Aversa yönetimindeki Parma, Serie A’da 2019-2020 sezonunu, 38 maçta, 14 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyetle ve 49 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!
Gündem

FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!

FETÖ’nün Samanyolu Televizyonunun eski haber spikeri ve FETÖ nün ekran yüzü Kemal Gülen olarak tanınan Fetullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen..
Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ile S-400'lerin ek sevkiyatı konusunda görüşmeye ve hemen gönderimini sağlamaya hazır..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı