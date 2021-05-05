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Dünya Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler
Dünya

Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne" geçişi kapsayan yeni anayasayı onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:01:00 -
Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 11 Nisan'da referandumla kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girmesini öngören kanunu yürütme, yargı ve yasama organların temsilcilerinin katıldığı törende imzaladı.

Yeni anayasanın yürürlüğe girmesiyle Kırgızistan, 2010'dan bu yana uygulanan "parlamenter sistem"den vazgeçerek "Cumhurbaşkanlığı Sistemi"ne geçti.

Yeni sistemde, bakanlar, üst düzey kamu görevlileri ve valiler cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Ülkede ayrıca tavsiye niteliğinde kararlar alacak "Halk Kurultayı" adlı yeni bir kuruluş oluşturulacak.

Kırgız halkının yüzde 79,18'i, referandumda ülkenin "Cumhurbaşkanlığı​​​​​​​ sistemi"ne geçmesine destek vermişti.

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