Parkur şeritleri ormandan toplandı bisikletçiler kayboldu!

Sosyal medyanın gündemine İstanbul Polenezköy'de kaybolan sporcuları yerleşti. Önceki gün İstanbul Beykoz'da bulunan Polenezköy Tabiat Parkı'na yürüyüşe giden bir vatandaş ağaçların üzerinde şeritler fark etti. Yarış alanını belirlemek için çekilen şeritleri çöp zanneden vatandaş bu plastikleri topladı ve attı. Söz konusu kişi şeritleri topladıktan sonra bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. İşin ilginç tarafı ise daha sonra ortaya çıktı.

Yarış alanını belirlemek için çekilen şeritler

7-8 Ağustos tarihlerinde Polenezköy'de Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası yapılacak. Organizasyon öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında sporcular İstanbul'a gelerek antrenmanlarını yarışın gerçekleşeceği alanda yapmaya başladı. Dağ bisikleti son derece zorlu bir spor, iklim özellikleri ve yarışın gerçekleşeceği alanlar sporcuların performanslarını önemli ölçüde etkiliyor. Bu sebeple sporcular yarış alanlarını önceden tanımak istiyor. Böylesi büyük bir alanda antrenman yapacak olan sporcuların parkuru tanımaları, yollarını kaybetmemeleri içinse yetkililer ağaç dallarına plastik şeritler asıyor. Yarış sabahı ise şeritlerin sayısı artıyor ve parkur alanı net çizgilerle belirtiliyor. Organizasyonun ardından ise bu şeritler toplanıyor.

3 sporcu kayboldu

Şeritlerin toplanmasının ardından Polenezköy’e giden üç sporcu ne yazık ki parkuru karıştırıp kayboldu. Bölgeyi tanıyan uzun zamandır bu alanda antrenman yapan sporcular ise şeritler olmasa da çalışmalarını kolaylıkla tamamlayabildi. Kaybolan sporcular ise diğer bisikletçilerin yardımıyla parkura dönebildi.

‘Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz’

Konunun sosyal medyada bu kadar çok tartışılmasının sebebi ise söz konusu şeritlerin üzerinde ismi yer alan firmanın konu hakkında yaptığı detaylı açıklamanın ardından plastikleri toplayan vatandaşın verdiği cevap oldu.

Firmanın, “Duyarlılığınız için teşekkür ederiz fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yaparken kaybolmaması içindi. Yarış sonrası tüm şeritler toplanacak" açıklamasına söz konusu vatandaş "Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen. Sadece fotoğraf çeken. Sessizce yürüyen” cevabını verdi.

Başta uzun yıllardır bisiklet sporuyla ilgilenenler olmak üzere sporseverler bu yaklaşımı beğenmedi ve çeşitli capslerle şeritleri toplayan vatandaşa seslendi.

‘Tüm şeritler titizlikle toplanıyor’

Türkiye Şampiyonası’nda pedal çevirecek olan sporculardan bazılarıyla görüşme imkanımız oldu. Söz konusu sporcular; MTB sporcuların doğayı çok sevdiğini, çevre kirliliğine karşı her zaman ellerini taşın altına koyduklarını her yarıştan sonra tek bir çöp dahi bırakmadan alandan ayrıldıklarını ifade etti.

Ulaştığımız yetkili ise “7-8 Ağustos’ta Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Polenezköy’de yapılacak. Sporcuların ormanda kaybolmaması için belli noktalara şeritler bağlıyoruz. Sporcular bu şeritler sayesinde yollarını buluyor. Sosyal medyada ‘İstanbul’da sporcular nasıl kaybolur?’ şeklinde yorumlar var. Sporcular yalnızca İstanbul’dan katılmıyor. Türkiye’nin dört bir yanından yarış için İstanbul’a geliyorlar. Ayrıca söz konusu alan çok büyük. Ormanlık alanda yön bulma konusu kimi zaman sorun olabiliyor. Sporcuların parkuru tanıması için bu alanları önceden belirliyoruz. Parkuru belirlememiz şeritleri çekmemiz ise iki gün sürüyor. Şeritleri toplayan bey efendi doğaya karşı son derece duyarlı davranmış. Bizi üzen ise açıklamaya rağmen konunun uzatılması. Unutulmaması gereken bir konu var. Türkiye Şampiyonaları’nda yer alan sporcular bu ülkeyi dünya çapında temsil etmek için emek veriyor. Gelecekte olimpiyatlarda ay-yıldızlı formayı terletmek isteyen sporcular, gece gündüz emek veriyor. Parkurda onların rahat antrenman yapması için. Bizler doğayı kirletmiyoruz. Organizasyon bitince hepsi titizlikle toplanıyor” ifadelerini kullandı.